Maroc: Bajeddoub et Marouane Hajji gratifient le public d'une soirée somptueuse de Malhoun

Les artistes Mohamed Bajeddoub et Marouane Hajji ont gratifié, samedi soir à Fès, le public d'une soirée somptueuse d'art du Malhoun et de la musique soufie, dans le cadre de la 4ème édition du Festival Ramadaniyat-Fès.

Lors de cette soirée ramadanesque, les deux artistes ont émerveillé le public avec des qçayed inspirées du patrimoine culturel marocain, particulièrement des chants soufis et mystiques axés sur des louanges et panégyriques du Prophète Sidna Mohammed, paix et salut sur Lui.

Les artistes ont revisité avec brio des chants de l'héritage musical et culturel marocain au grand bonheur des mélomanes de la ville et des passionnés de ce genre musical raffiné et sublime.

Le Festival Ramadaniyat-Fès a aussi été marqué par les brillantes prestations artistiques de la chorale "Maghani wa Maani" et des groupes d'Issaoua, dirigées respectivement par Haj Said Guisi et Abdellah Yaacoubi, qui ont subjugué l'auditoire par leurs performances artistiques.

S'exprimant à cette occasion le président du Festival international Ramadaniyat Fès, Marouane Hajji, a exprimé sa joie de partager la scène avec le grand artiste Mohamed Bajeddoub, ambassadeur de la musique andalouse et soufie. Il a aussi fait part du fort engouement et de la grande affluence des visiteurs à cette manifestation, devenue un rendez-vous incontournable pour les fans de l'art classique, durant ce mois béni de Ramadan, tout en mettant l'accent sur le programme riche et varié de cette édition.

Initié par l'Association "Ikhwane-Al-Fane" sous le thème "Le Patrimoine, l'art des générations", cet événement culturel vise à contribuer au renforcement du dialogue intergénérationnel et interculturel et valoriser le patrimoine national et le promouvoir à l'échelle internationale.