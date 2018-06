Sénégal: Dak'art, aubaine artistique et économique pour le Sénégal

Rendez-vous entre artistes et amateurs de l'art, ce secteur d'activité suscite d'importantes retombées économiques pour le pays. En 2018, les retombées sont estimées entre deux et trois milliards de FCFA.

A quelques heures de la fin de la 13ème biennale, des visiteurs se présentent encore devant les œuvres d'art à Dakar. Cet après-midi, un groupe de lycéennes est venu voir une exposition, ils expliquent : « On a beaucoup entendu parler de cette exposition. Nous avons été curieuses et nous sommes venus voir. Nous apprécions, c'est très bien fait, il y a de très bonnes idées, c'est très originale. Pour une fois, on apprécie l'art.»

Immersion dans l'univers artistique pour les plus jeunes

Comme elles, de petites écoliers sont venus découvrir ce Off en centre-ville. Mme Batoumey a guidé leurs pas et raconte : "On a amené les enfants ici aujourd'hui parce qu'on veut qu'ils découvrent l'art par eux-mêmes, qu'ils sachent c'est quoi l'art ; qu'à cet âge déjà qu'ils puissent en avoir une idée et qu'eux-mêmes ils puissent se faire une propre opinion."

Ces visites viennent confirmer une tendance de départ. M. Diop, médiateur culturel, est ici depuis le début de la biennale et il affirme : "Il faut reconnaitre qu'au début, il y avait un rush au niveau des sites. On voit d'autres visiteurs qui sont des visiteurs étrangers en l'occurrence des américains, des français, donc d'autres nationalités qui viennent."

Jamal est américain. Il vit en Californie, de passage à Dakar, il assiste à la biennale depuis son démarrage. Etudiant en art, il est venu satisfaire sa curiosité et s'inspirer de ce qui se passe ici : "Je suis venu parce que j'ai entendu dire des choses sur Dakar. J'étudie l'art et je cherche à en savoir davantage. Donc je suis à Dakar pour voir. C'est très inspirant. Ça donne des idées", explique le jeune homme.

Rendez-vous à ne pas manquer

La biennale est inscrite dans l'agenda culturel sénégalais et mondial. Un rendez-vous des acteurs culturels. C'est une opportunité d'animation de la capitale et de certaines régions du Sénégal. Mamadou Kébé est enseignant à l'école nationale des arts et revient sur les fondements même de la biennale. "La biennale aussi est un événement extrêmement important parce qu'elle permet les échanges entre les créateurs et les amateurs d'art mais aussi entre les différents artistes qui échangent", souligne l'enseignant.

Transport, hébergement, restauration et communication, la biennale a une grande portée économique pour le Sénégal. Pour cette année, les retombées sont estimées entre deux et trois milliards de FCFA.