Tunisie: Le Cnomd rappelle à l'ordre les intrus

L'arrêté du ministre de la Santé publique, daté du 18 mars 2008, a fixé la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, médecins dentistes, psychologues cliniciens, sages-femmes et auxiliaires médicaux, ce qui n'est pas du tout respecté par certaines parties et centres de formation qui font fi à la loi et ne veulent pas se priver de cette activité lucrative.

L'un de ces centres qui a élu domicile à la capitale n'a pas hésité dernièrement à projeter l'organisation d'un cycle de formation exclusive en blanchiment dentaire. Aucun niveau n'est exigé en guise d'attrape-nigaud, mais le prix défie toute concurrence. C'était sans compter sur la vigilance du Conseil national de l'ordre des médecins dentistes(Cnomd) qui a été alerté sur la question et a réagi très vite.

Selon son président, le Dr Salah Ghozi, le Cnomd a avisé le centre en question par le biais d'un huissier notaire et l'a mis en garde en cas de non-suspension de ce cycle de formation contraire aux règlements en vigueur.

Dans le but de sensibiliser les citoyens et protéger le secteur, le Cnomd vient de publier un communiqué rappelant que le blanchiment des dents est une opération technique qui nécessite l'utilisation de produits chimiques dans certains cas par des médecins spécialisés dans la chirurgie et la médecine dentaire. Toute contravention à ces règles peut mettre en danger la santé du patient. Le Cnomdt compte aussi alerter le ministère de la Santé sur ces pratiques.