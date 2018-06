Burundi: Référendum au Burundi, le OUI l'emporte

Un avis que ne partage pas le parti au pouvoir. Selon Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDDF-DD, le peuple s'est exprimé librement et la décision de la cours ne fait que valider la volonté exprimée par le peuple. "Nous trouvons que les élections se sont bien déroulées, le référendum a été validé. Nous tenons à féliciter le peuple burundais qui s'est exprimé, qui a vu clair. Et nous espérons que le Burundi aura un avenir meilleur parce que le peuple burundais s'est exprimé sans influence externe," souligne ce dignitaire du parti au pouvoir.

La proclamation des résultats définitifs du référendum par la Cour constitutionnelle ne laisse cependant pas l'opposition indifférente. Celle-ci dénonce les vices de procédure sur le plan légal. Thacien Sibomana est l'ancien procureur de la république et porte-parole de la coalition de l'opposition Mizero y'Abarundi, il explique :"que le recours soit fondé ou pas, la Cour doit rendre justice. Faute de quoi elle est coupable d'un déni de justice. Le recours peut ne pas être fondé. Soit, il est irrecevable, soit il est recevable mais il n y a pas d'éléments pouvant influencer la Cour à remettre en cause le processus ou à reconsidérer les résultats provisoires tels que proclamés par la CENI. Or, jusqu'à preuve du contraire, il ne nous a jamais été signifié de la façon dont la Cour a tranché sur notre recours. La Cour constitutionnelle a péché par un déni de justice" conclut-il.

