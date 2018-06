Tunisie: Entre menaces et possibilité de poursuivre le dialogue

Seulement, le syndicat a exigé l'augmentation du plafond des revendications avant le démarrage de la révision du statut, ce qui fait dire au ministre que les revendications de Ijaba sont purement financières et que ce syndicat est responsable de l'échec des négociations et de la crise qui se poursuit dans plusieurs établissements universitaires depuis le démarrage de la grève ouverte en janvier 2018. Pourtant, le ministère a plusieurs fois réaffirmé sa disposition à la poursuite d'un dialogue sérieux et réaliste si le syndicat revoit sa position.

Khalbous a également donné lecture d'une feuille de travail où le Conseil des ministres soutient toutes les positions du Mesrs, à commencer par sa décision, suite à l'échec des négociations avec l'Union des enseignants universitaires et des chercheurs tunisiens (Ijaba), d'appliquer la loi et de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires à l'encontre de tous les enseignants qui refusent d'accomplir leur devoir. A une exception :

Nous avons pourtant tenu à garder la tête froide, nous avons voulu parvenir à une solution par le dialogue et espéré clôturer l'année pour les étudiants pour ne pas entraver leur parcours mais Ijaba n'a pas bougé d'un pouce. Nous avons été surpris par le retour, chaque fois, à l'escalade et cela s'est poursuivi de réunion en réunion», a ajouté le ministre.

