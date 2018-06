Afrique: La course d'obstacles est loin d'être finie

Des études d'organisations relativement obscures, dont la dernière a été produite par une «Foundation for Sports Integrity» jusqu'ici inconnue, ont suggéré de retirer au Qatar la compétition pour cause de «corruption».

Le blocus a interrompu l'arrivée de matériaux de construction en provenance d'Arabie Saoudite et des Emirats, mais des produits malaisiens et chinois ont vite pris leur place.

Depuis que l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l'Egypte ont rompu il y a tout juste un an leurs relations avec le Qatar en l'accusant de «financer le terrorisme», les organisateurs de la Coupe du monde à Doha ont fait preuve de résilience.

La proposition lancée par des pays sud-américains à la Fifa de faire passer de 32 à 48 le nombre d'équipes en compétition dès 2022 -- et non à partir de 2026 -- pourrait constituer une menace sur la première Coupe du monde à être organisée dans un pays arabe.

