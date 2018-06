Tunisie: La récolte serait de l'ordre de 14,3 millions de quintaux

S'agissant des prix de vente des céréales à la production, le responsable a affirmé que les prix de la saison précédente seront maintenus en l'occurrence 75 dinars pour le quintal de blé dur, 54 dinars pour le blé tendre et 50 dinars pour l'orge et le triticale. En prévisions de la récolte, 174 centres de collecte parmi 200 ont été inspectés pour contrôler leur conformité aux normes en vigueur.

Quant à la baisse enregistrée par rapport à l'année dernière, elle est due aux conditions climatiques, particulièrement le déficit hydrique enregistré dans plusieurs, gouvernorats productifs tels que Le Kef et Siliana où les répercussions de la sécheresse enregistrée l'année dernière se sont poursuivies outre la diminution de la production à Zaghouan et dans les gouvernorats du Centre.

La récolte de cette année se répartit entre 9, 233 millions de quintaux de blé dur et 1,193 million de blé tendre, 3,627 millions d'orge et 308 mille quintaux de triticale, a précisé à l'agence TAP, le directeur général de la production agricole au ministère de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, Ezzeddine Cholghef. Le rendement par hectare atteint 42 quintaux.

