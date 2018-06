Madagascar: Journalisme sportif - « Missé » Rojo n'est plus

Quand on est avec lui, on rit, impossible de ne pas rire. Et c'est ce qui va manquer vraiment aux journalistes sportifs qui ont perdu un des leurs hier. Rojo Nantenaina Andriatsarahoby n'est plus, subitement enlevé à l'affection des siens.

Le groupe « Les Nouvelles » perd en lui un journaliste qui assure et qui a même encore assuré avant-hier soir la permanence sportive ! « Missé » pour Monsieur comme il a l'habitude de taquiner ses pairs et Tantine pour les dames. Marié à une journaliste de la TVM et père d'un petit garçon, il est décédé à 26 ans. La dépouille mortelle a rejoint Antsirabe hier. L'inhumation se fera mercredi à Sandrandahy près de Fandriana. Sincères condoléances de Midi Madagasikara surtout de sa rédaction sportive.