Madagascar: COT / Tongasoa Challenge MTA - La passion avant tout !

Les cavaliers, tout heureux après le « challenge » ; il ne manquait plus que les chevaux !

Le week-end dernier, l'amour des chevaux et le froid hivernal ont donné des frissons aux passionnés du sport équestre dans le cadre rustique et « magnifaiik » du Club olympique de Tananarive (COT) le temps du « Tongasoa Challenge MTA ».

La première place du podium est revenue à l'équipe de la Réunion et les deux autres au Club Marlix et au COT, lors de ce tournoi « Tongasoa Challenge MTA » (Madagascar Trans Air). La délégation réunionnaise était hébergée, pour l'occasion du tournoi, par des familles d'accueil. Une preuve une fois de plus, que l'équitation est un sport qui rassemble et fédère autour d'une même passion, au-delà des frontières de toutes sortes. « Tongasoa Challenge » était censée être une compétition d'envergure internationale (elle l'est toujours d'ailleurs dans la mesure où la Réunion était de la partie) ; mais l'équipe de l'île Maurice n'a pas pu, pour des raisons contingentes, effectuer le déplacement. Quoi qu'il en soit, au moins trois pays étaient représentés, car dans le public, il y avait des Malgaches, des Français, des Sénégalais, des Allemands et même des Japonais.

Sans chute. Les cavaliers ont offert un beau spectacle au public, dimanche en particulier ; si bien que toutes les équipes ont été récompensées, pour ce parcours sans chute, presque sans faute. De l'émotion, des sensations fortes. Aucune chute n'a eu lieu, malgré les obstacles et une certaine inquiétude palpable dans l'assistance. Voir cette confiance et ce respect mutuel, cette communication et complicité limpides entre le cavalier et son cheval était tout simplement magique, même pour le non-initié. C'est Mirija Ramarojaona et son « Red Coat », qui comme son nom l'indique, ont offert le clou du spectacle avec un parcours sans faute et effréné de moins de 41 secondes. Après la remise des trophées (des « aloalo » en alu) et des paniers (bien) garnis, les coaches se sont livrés à une épreuve exhibition, à l'issue de laquelle M. Therméajudex a reçu un billet d'avion aller-retour pour la Réunion par MTA.

Familial. Durant tout le week-end, un village artisanal et des aires de jeux ainsi que des balades en poney (pour initier les petits) et en cheval (pour les grands) ; sans oublier la cuisine familiale savoureuse du restaurant du COT étaient proposés au public, pour le plaisir de toute la famille. Et les enfants sont nombreux à adorer les chevaux et l'équitation ; il s'agit aussi d'un sport intergénérationnel. Qui plus est, sensibilise à l'écoute, au respect et à l'amour des animaux dès le jeune âge sans parler de la force de caractère et de la liberté. Car il en faut du caractère pour faire équipe avec une créature authentique et éprise de liberté comme le cheval. La prochaine édition est programmée en mars 2019 à l'écurie Therméa de M. Judex Therméa à la Réunion et les cavaliers malgaches sont tous invités !

Palmarès. 1 ère La Réunion, Ecurie Therméa composée de Lucas Alfred, Raphaëlle Melade, Dorothée Presoz et Lisa Grondin.

2e « Madagascar Marlix Country Club », composée de Rachele Francki, Lily Enten, Arnaud Ravelonanosy et Mirija Ramarojaona.

3e Madagascar, COT, composée de Stella Davelu, Emma Viallard, Yvan Rakotondramaro et Laura Ranc.

Encadré. Sponsors : MTA, "Marlix country club", M2Réalisation, SOREDIM, AQUAMAD, BATPRO, SECUREX et AGRIVET.