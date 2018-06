Madagascar: Caisse nationale de Prévoyance sociale - Atelier de formation à Mitsinjo

Impressions. Parmi les participants, Céline Indrozafy, Directrice des Ressources humaines de la Société Ouest Sucre Copland Namakia (Ex-Sirama) nous livre ses impressions : «D'abord, je tiens à remercier la CNaPS de s'être installée à Mitsinjo, car cela nous évite maintenant le déplacement à Mahajanga. Maintenant, la CNaPS a encore organisé une formation pour nous faire découvrir nos droits et ceux de nos employeurs. Même si les travailleurs de notre société sont affiliés à la CNaPS, beaucoup connaissent mal leurs droits, mais la formation nous a aidés à mieux comprendre et faire valoir nos droits. » Propos auxquels Mario Jaolaza, collecteur de raphia à Mitsinjo, rajoute : « La formation nous semble vraiment utile en tant qu'employeur. Je connais maintenant mes responsabilités sociales envers mes paysans collaborateurs, en termes de protection sociale notamment. »

Contenu. Le contenu de la formation était axé sur le Code du Travail, ainsi que des diverses prestations de la CNaPS. Dans son allocution, Jean Jacques Razafindraibe, Directeur de Contrôle et de Gestion au sein de la caisse nationale a dressé un tableau plutôt sombre de la situation de la protection sociale à Madagascar : « Tous les travailleurs malgaches devront bénéficier de la protection sociale, qu'il soit pêcheur, agriculteur, ou encore éleveur. La CNaPS ne ménage pas ses efforts pour sensibiliser la population. A Madagascar les bénéficiaires des actions sociales ne dépassent pas les 10%. C'est inacceptable de voir des femmes actives et enceintes, mais qui ne bénéficient pas des allocations prénatales, de même pour les travailleurs du troisième âge, qui sont privés de leur droit, en ne touchant pas de pension de retraite».

Participants . Une quarantaine d'employés et de travailleurs issus de secteurs divers (collectivités territoriales décentralisées, églises, écoles, organisations non gouvernementales, collecteurs de produits de rente, etc.) a participé à l'atelier. Organisée par le Service d'Actions sanitaires et sociales (SASS) dirigé par son premier responsable Emilson Charles Andrianarijaona, la formation s'est déroulée dans les locaux de l'antenne de la CNaPS à Mitsinjo. Notons que l'objectif de la CNaPS à long terme est de revoir à la hausse le taux de couverture sociale d'ici à 2022 : de 7% à 15%.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.