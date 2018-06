Madagascar: Un P.M. pour une sortie de crise réussie

On a appris hier de la bouche des députés MAPAR qu'il avait été présenté par leur parti. On a vu que leur ton avait changé et qu'ils voulaient calmer le jeu. Ils ont dit que la lutte continuait, mais qu'elle pouvait maintenant prendre d'autres formes. Le tout est maintenant de savoir comment ils vont s'adresser ce matin aux manifestants de la place du 13 mai. On ne sait pas comment ils vont être accueillis, mais pour eux, l'essentiel est de réussir leur sortie de crise.

La volonté de mettre fin à la crise a abouti à ce qui s'est passé hier. Mahafaly Olivier a annoncé sa démission le matin. La nomination du nouveau Premier ministre, l'après-midi, est apparue comme une scène bien réglée. Le nom de l'heureux élu a surpris tout le monde. Christian Ntsay a le profil d'un chef de gouvernement neutre et n'appartenant pas au sérail. Il a été préféré aux poids politiques pressentis. Il a l'avantage de ne pas être étiqueté et est là pour apaiser les tensions. Il va avoir la charge d'organiser les élections à venir.

