Madagascar: Salon International de l'Artisanat - Madagascar invité d'honneur au SIAO à Ouagadougou

Le Salon International de l'Artisanat d'Ouagadougou (SIAO) se tiendra du 28 octobre au 4 novembre prochain. Le DG du SIAO, Dramane Tou, est en visite à Madagascar, dans le cadre de la redynamisation de la coopération économique entre les deux pays.

Madagascar est le pays invité d'honneur au SIAO. C'est ce qu'a déclaré le Directeur général du Salon, Dramane Tou, hier, lors de sa rencontre avec Bary Emmanuel Rafatrolaza, secrétaire d'Etat auprès du ministère des Affaires étrangères chargé de la Coopération et du Développement. Cette initiative entre dans la redynamisation de la coopération économique entre les deux pays ainsi que dans le cadre de la promotion de l'artisanat en Afrique. D'après le représentant des organisateurs du salon, la visite d'hier fait partie de la sensibilisation des Autorités malgaches à accepter cette invitation, qui permettra à honorer l'artisanat et la culture malgache durant ce SIAO 2018. Une intéressante invitation selon le Secrétariat d'Etat chargé de la Coopération et du Développement qui, selon Bary Rafatrolaza, a pour mission la coordination de la diplomatie économique à travers la promotion de la coopération économique internationale et le développement.

Coopération. Pour rappel, Madagascar et le Burkina Faso sont liés par une relation fraternelle depuis la période de l'Indépendance jusqu'à ce jour. Les premiers présidents de la République des deux pays sont fondateurs de l'Union africaine (OUA à l'époque). L'Ancien président Burkinabé, le regretté Thomas Sankara a suivi des formations à l'ACMIL Antsirabe (Académie Militaire), Madagascar, au début des années 70 (précisément en 1971 - 1973). De son côté, l'ancien président malgache Marc Ravalomanana a également visité le Burkina Faso en février 2004. Avec ce salon SIAO 2018, cette coopération pourra, de nouveau être relancée. A noter qu'avant d'être reçu par le secrétaire d'Etat en charge de la Coopération et du Développement, le DG du SIAO a également assisté à des réunions de travail avec les responsables auprès du Ministère de la Culture, de la Promotion de l'Artisanat et de la Sauvegarde des Patrimoines, ainsi qu'avec les artisans malgaches le vendredi 1er juin.