Tunisie: Bac - Rigueur sur tous les fronts

- Bac «sport» : 86 % des candidats ont obtenu des notes entre 16 et 19/20 («des notes qui ne reflètent nullement la réalité», relève le ministre de l'Education)

- Allégement des programmes et des horaires dans l'enseignement primaire

- C'est demain que démarreront les épreuves écrites du Bac dans son édition 2018. Cette session principale s'achèvera le 13 juin. A cette occasion, une conférence de presse a été donnée par le ministre de l'Education, Hatem Ben Salem, hier, au siège du Département

Son intervention a concerné plusieurs axes dont, notamment, la situation qui a prévalu dans le cycle secondaire à cause des perturbations dues aux grèves et boycotts de la Fédération générale de l'enseignement secondaire. Il a remarqué, à cet effet, que les inquiétudes étaient réelles quant à la possibilité de parvenir à réaliser les échéances nationales. Le doute s'est installé, même au sein du ministère, en raison de la menace d'une année blanche. De plus, 9 jours de grève, c'est lourd à porter, particulièrement pour les élèves des classes terminales. Le ministre a, toutefois, tenu à rassurer tout le monde sur ce point. Car, a-t-il dit, tous les programmes ont été achevés pour les futurs candidats. Des enseignants se sont portés volontaires pour assurer des cours complémentaires à ces élèves de manière à parachever tous les programmes. Donc, il n'y aura aucune suppression de chapitres.

Des mesures strictes

M.Ben Salem a ajouté qu'il y aura des rumeurs qui diront que tel ou tel chapitre n'a pas été étudié, mais la réalité est là : tous les élèves des classes terminales ont pu terminer les programmes officiels prévus au Bac.

Sur un autre plan, le ministre a abordé la question du Bac sport qui se caractérise par des comportements étranges dakhla dénoncés par les parents qui ont contacté le ministère. Un autre fait non moins étrange a été relevé par M.Ben Salem. Il s'agit des notes obtenues aux épreuves d'éducation physique. Selon lui, 86% des candidats ont obtenu des notes entre 16 et 19/20. Ce qui ne manque pas d'étonner. C'est ce qui pousse à s'interroger sur la crédibilité de ces notes et le sérieux de l'examen. Il faudrait étudier la question et prendre, dès l'année prochaine, les mesures qui s'imposent.

S'agissant des graves erreurs constatées dans certains examens (examens unifiés du primaire), le ministre a annoncé qu'une enquête pédagogique et administrative allait être diligentée dans ce sens afin d'éviter de telles erreurs dans le futur.

Abordant l'épineux problème de la fraude, le ministre de l'Education a estimé qu'il était indigne de le soulever. Il faut dire que ce ne sont pas les seuls candidats qui sont impliqués. Les autorités ont alors envisagé une autre approche pour lutter contre le fléau. Au lieu d'installer des appareils de brouillage, il faut couper, à la racine, l'origine du mal. D'où cette mesure interdisant l'introduction, dans les espaces réservés aux examens, de tout appareil électronique.

Le candidat doit tout laisser à la maison sous peine des sanctions énoncées par le nouveau texte de loi. Des sanctions strictes allant de l'exclusion de tous les établissements d'enseignement public à cinq ans d'interdiction de passer le Bac. Des sanctions tout aussi lourdes seront prises contre la mauvaise conduite. Sur ce point, le ministre de l'Education a insisté sur le rôle fondamental des parents dans la sensibilisation et l'accompagnement des candidats. D'ailleurs, une campagne allant dans ce sens a été engagée par le ministère au moyen de SMS envoyés à chaque candidat les 10 et 11 avril, les 9 et 10 mai ainsi que ce jour (5 juin 2018).

Des flyers ont, également, été distribués aux intéressés sans parler des spots audiovisuels diffusés à la télévision et sur le site du ministère. De plus, les convocations comporteront des rappels de ces consignes.

Côté innovation, M. Ben Salem a rappelé la première expérience d'envoi numérique des sujets du Bac. En effet, c'est la première fois que le ministère de l'Education procède à un telle expérience. Les sujets oraux et pratiques du Bac ont été envoyés à tous les centres par voie numérique sécurisée. Cela a eu plusieurs mérites. On a gagné sur plusieurs plans : financiers (économie de près de 100 millions de millimes), temps, sécurité, etc. Cette expérience pourrait être tentée l'année prochaine pour d'autres matières.

Pour finir, le ministre a évoqué l'autre expérience liée au site de révision ouvert, récemment, grâce au Centre national des technologies en éducation (Cente). Ce site a été consulté 12.000 fois dès la première semaine et 140.000 fois durant cette semaine.

Réagissant aux questions des journalistes, le ministre a assuré que tous les sujets qui seront proposés au cours des examens du Bac seront disponibles sur le site du ministère 30 minutes après l'ouverture des enveloppes pour éviter les rumeurs de fuite. D'autre part, il a révélé que des concertations positives ont lieu, actuellement, avec la partie syndicale en vue d'alléger les programmes et les horaires dans l'enseignement primaire. Cet allégement serait suivi de l'instauration de la séance unique.

Nouvelles technologies

De son côté, M. Amor Ouelbani, directeur général des examens, a donné les chiffres détaillés de la session 2018 du Bac. Il a remarqué que le nombre de participants est resté stable au cours de ces trois dernières années. Cette session connaîtra la participation de 132.250 candidats. Comme d'habitude, ce sont les filles qui sont les plus nombreuses. Elles sont 78.549 contre 53.654 garçons. Ces candidats se répartissent entre 107.981 élèves issus du public, 18.783 issus du privé et 5.486 constitués de candidats libres.

C'est la section «économie et gestion» qui se place en premier avec 39.526 candidats suivie de la section «lettres» avec 28.632. La section «sciences expérimentales» vient en troisième position avec 27.304 candidats. On trouve, ensuite, la section «sciences techniques» avec 17.899 candidats, les «maths» avec 11.335, les «sciences informatiques» avec 6.196. Enfin, viennent les «sportifs» avec 1.358 candidats.

Au point de vue logistique, 27 centres de dépôt, 566 centres d'écrit, 26 autres de collecte et 30 de correction seront mobilisés. Près de 140.000 agents du ministère veilleront à la réalisation de cet examen dans ses moindres détails. Parmi eux, on compte 82.000 enseignants surveillants pour tous les examens, 21.000 autres pour les corrections et 26.000 agents répartis dans les différents centres.

M. Ouelbani a apporté quelques précisions à propos de l'expérience de l'envois numérique des sujets du Bac. Il a indiqué, à cet effet, que l'opération a été un succès total. Le ministère n'a pas eu recours à l'un des scénarios de rechange envisagés. Cette nouvelle formule a concerné les épreuves pratiques en informatique pour toutes les sections à l'exception de la section «sciences informatiques» ainsi que les sujets pratiques de technologies informatiques et communication pour la section « sciences informatiques», les sujets des logarithmes pour la même section et les sujets d'éducation musicale. En outre, il y a eu l'envoi des barèmes de correction de toutes ces épreuves.

Dans cet ordre d'idées concernant la modernisation des méthodes de travail, le directeur général des examens a relevé quelques chiffres significatifs. Pour transporter ces sujets, les camions du ministère effectuaient 1 million de kilomètres. Grâce à l'envoi numérique, c'est 0 millime dépensé.

Au volet «insolite», on note que le candidat le plus âgé est né en 1949. Il est issu d'un établissement privé où il est inscrit dans la section «sciences expérimentales ». Le plus jeune est né en 2001. Il est issu du public et inscrit en section «maths». Le plus jeune candidat venant du privé est, lui aussi, né en 2001 et il est inscrit en «économie et gestion».

Pour la première fois, aussi, les candidats ayant réussi pourront obtenir leurs diplômes aux examens immédiatement après la proclamation des résultats (l'affichage des résultats dans les lycées aura lieu le 24 juin). Ces documents comporteront le QRcode qui permettra de fournir toutes les données concernant les candidats du Bac ou au Dfeeb.

Pour finir, M. Ouelbani a annoncé que certains sujets seront imprimés en couleur, particulièrement les schémas. Cela est valable pour des sujets comme la technologie ou la SVT.