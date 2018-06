Tunisie: Mise en garde du ministère de la Santé contre le danger de la rage

En outre, le communiqué rappelle la nécessité de se faire vacciner contre la rage annuellement et assurer la bonne gestion des déchets ménagers pour lutter contre la prolifération des chiens errants soulignant que le citoyen est le partenaire essentiel et le garant de la réussite des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir la santé de la population.

Le communiqué souligne qu'à chaque morsure ou griffure par un animal vacciné ou non ou suite à un léchage sur une peau lésée ou sur les muqueuses par un animal suspect, il convient de se laver abondamment à l'eau savonneuse pendant 15 minutes et se diriger rapidement vers un centre de traitement antirabique afin d'être vacciné et recevoir les soins nécessaires gratuitement.

