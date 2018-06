Algérie: Cinq abris pour terroristes découverts par un détachement de l'ANP à Skikda (MDN)

ALGER- Cinq abris pour terroristes contenant une arme, des munitions et des produits chimiques rentrant dans la fabrication d'explosifs, ont été découverts samedi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Skikda, indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, suite à une opération de fouille et de recherche menée le 2 mai 2018 à Skikda (5ème Région militaire), cinq (05) abris pour terroristes contenant 7 obus de mortier de calibre 60 mm, 1 fusil à pompe, 3 bombes de confection artisanale, 110 litres de produit chimiques (ammonitrate) rentrant dans la confection d'explosifs, ainsi que 1.131 balles de différents calibres, des outils de détonation, des plaques photovoltaïques, une importante quantité de vivres, de médicaments, de vêtements et divers objets", précise-t-on de même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP "ont arrêté, à Tamanrasset et In Guezzam (6ème RM), 9 orpailleurs et saisi 2 véhicules tout-terrain, 10 marteaux piqueurs, 7 groupes électrogènes, 1 détecteur de métaux et 2 téléphones satellitaires", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi 33 kilogrammes de kif traité à Oran (2ème RM)".

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en échec à El-Ghazaouet (2ème RM) et El-Kala (5ème RM), des tentatives d'émigration clandestine de 36 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale", alors que "74 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Ghardaïa".