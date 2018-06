Burkina Faso: Sécurité routière - La guerre contre les ralentisseurs sauvages officiellement engagée

Et le travail va s'étendre sur l'ensemble du territoire national puisque la structure dont il a la charge, a comptabilisé 200 ralentisseurs. A l'en croire, la construction des ralentisseurs est régie par des textes réglementaires et reste la prérogative du ministère en charge des transports. Mais avant le début des travaux de démolition, a rassuré le DG de l'ONASER, des disposions ont été prises.

Et ce, pour répondre à la volonté du gouvernement de traquer à la fois les usagers indélicats, mais aussi les riverains qui construisent les ralentisseurs sauvages. « Le 8 mai 2018, il a plu au gouvernement du Burkina de prendre la décision de faire une campagne de sensibilisation et de détruire les ralentisseurs sauvages.

La population de Barkounba Mossi, village situé à quelques encablures de la ville de Ziniaré, était réunie le 4 juin dernier, pour prendre part au lancement des travaux de démolition des ralentisseurs non conventionnels ou ralentisseurs sauvages communément appelés « gendarmes couchés ». En effet, le ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, par le biais de l'Office national de la sécurité routière (ONASER), y procédait à la destruction de ces dispositifs qui n'ont pas été construits dans les règles de l'art.

Le ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière a officiellement lancé, le 4 juin 2018 à Ziniaré, les travaux de démolition des ralentisseurs non conventionnels. Cette opération consistera à détruire environ 200 ralentisseurs « sauvages » à travers tout le pays. C'était en présence du directeur général de l'Office national de la sécurité routière (ONASER), Mamadou Ouattara.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.