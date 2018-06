Burkina Faso: Complexe sportif de SALITAS - Ces installations qui émerveillent le ministre Daouda Azoupiou

Le complexe sportif Salimata et Tasséré (SALITAS) a reçu une visite matinale le lundi 4 juin 2018 : celle du ministre des Sports et des loisirs, Daouda Azoupiou. Le premier responsable du département des Sports était venu visiter les installations et s'enquérir des nouvelles du centre et du travail qui y est abattu.

Emerveillé, Daouda Azoupiou, ministre des Sports et des loisirs, l'était dans la matinée du 4 juin dernier, sur le site du complexe sportif Salimata et Tasséré (SALITAS). C'est ce qu'il a confié aux Hommes de médias, suite à la visite guidée qu'il a effectuée sur les lieux.

Terrains synthétique et gazonné, plateau omnisports pour les disciplines de mains (basketball, handball et volleyball), piscine olympique en construction, tribunes, salles de réunion, de révision des cours et autres infrastructures ont reçu la visite du premier responsable du département des Sports.

Le ministre Daouda Azoupiou dit avoir choisi de rendre visite au complexe sportif de SALITAS pour se rendre compte, dit-il, « du dispositif mis en place, visiter les installations et s'enquérir de toute la politique en matière de formation des jeunes et j'avoue être suffisamment émerveillé ». C'est un défi que son département doit relever, a-t-il signifié.

Et il n'a pas manqué de féliciter le colonel Yacouba Ouédraogo, fondateur de SALITAS, pour cette belle initiative qui consiste à s'engager dans la formation des footballeurs de nos petites catégories.

Ce qui, fait-il savoir, contribue à la politique de la relève au Burkina. Il a saisi l'opportunité pour féliciter l'équipe première de football de SALITAS FC pour sa belle victoire lors de la finale de la coupe du Faso devant l'ASFB par 2 buts à 0, le dimanche 27 mai 2018 à Bobo-Dioulasso. A travers le complexe sportif de SALITAS, le ministre des Sports et des loisirs encourage tous les promoteurs qui se sont inscrits dans cette dynamique.

« Bientôt des écoles de natation, handball,... »

Si le complexe sportif de SALITAS possède des infrastructures adéquates pour la pratique du sport, comment expliquer que l'Etat, par l'entremise du ministère des Sports, n'y arrive pas. Au sujet de l'apport de l'Etat vis-à-vis des initiateurs de tels centres, le ministre des Sports et des loisirs souligne que les promoteurs ont déjà pris le pas sur l'Etat qui, finalement, vient s'inspirer de leur expérience.

Mais, confie-t-il, l'Etat va être à leur côté et les accompagner dans plusieurs domaines dont l'assistance technique, l'appui institutionnel de même que matériel. Puisque ce sont des infrastructures ouvertes au public et que des clubs et équipes nationales utilisent.

Face à cette interrogation, le ministre Daouda Azoupiou réagit en indiquant que le sens donné à cette visite est d'échanger avec le promoteur de SALITAS afin de voir comment ils sont parvenus à réaliser de telles infrastructures, de manière à s'en inspirer pour qu'à l'avenir, le département des Sports puisse en réaliser à la grande satisfaction des pratiquants.

Heureux, le colonel Yacouba Ouédraogo, fondateur du centre de SALITAS, l'est, dans la mesure où le premier responsable des Sports est venu s'imprégner de ce qu'il entreprend depuis quelques années tout en faisant la promesse de satisfaire les sportifs du Burkina.

Profitant de la présence du ministre et réagissant à une question concernant ses doléances, il a saisi l'occasion pour relever que le complexe sportif est toujours en chantier et qu'ils ont surtout un souci pour achever les travaux de la piscine olympique. Et le colonel Yacouba Ouédraogo de faire savoir que si la piscine était disponible, la Fédération burkinabè de natation pourrait l'exploiter.

Il en est de même pour tout autre sportif qui serait intéressé. Faisant le bilan du centre de formation, le colonel président de SALITAS FC, Yacouba Ouédraogo, dira qu'il a placé au total neuf joueurs dans des clubs professionnels et que c'est l'un des rares clubs au niveau mondial, de même que Botafogo du Brésil, à transférer autant de joueurs.

Ce qui reste quelque part une grosse satisfaction, dans la mesure où ce sont des talents qui viendront défendre les couleurs nationales. Des ambitions, le complexe sportif de SALITAS en a et son fondateur, le colonel Yacouba Ouédraogo, d'évoquer l'ouverture prochaine des écoles de natation, de boxe, de basketball, handball, volleyball. Il faut que pour ce qui est de la formation des jeunes footballeurs, le complexe sportif de SALITAS offre le cadre de l'internat et de l'externat sport et études.