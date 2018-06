Algérie: Ramadhan - Production d'un million de litres de lait/jour dans 6 wilayas de l'Est

Batna — Une production quotidienne de l'ordre d'un (1) million de litres de lait pasteurisé a été enregistrée depuis le début du mois de Ramadhan dans les six (6) wilayas de l'Est, relevant de la direction régionale du Commerce, a indiqué dimanche à Batna son directeur, Brahim Khidri.

La quantité produite à un taux de plus de 60 % par les laiteries publiques des Aurés (Batna) et de Numidia de la wilaya de Constantine, a permis de répondre aux besoins des citoyens en cette matière dans les wilayas de Constantine, Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El Bouaghi en plus de la wilaya déléguée d'Ouled Djellal, a indiqué le responsable à l'APS.

"Aucune perturbation dans la distribution n'a été signalée", s'est-il félicité.

L'abondance enregistrée dans la production laitière est due à la quantité supplémentaire de la matière première (poudre de lait) estimée à 522 tonnes, fournies par l'Office national interprofessionnel du lait (ONIL) et affectée en faveur des 17 laiteries, réparties sur les wilayas de cette région, a-t-il déclaré.

"4.500 tonnes de poudre de lait ont été fournies par l'ONIL pour les laiteries publiques et privées à l'échelle nationale afin de soutenir la production du lait en sachet, sur décision du gouvernement", a-t-il relevé.

Plus de la moitié de cette quantité consacrée aux laiteries de la zone de Batna pour soutenir la production laitière pasteurisée, a été dirigée vers les laiteries des Aurès (Batna) et Numidia (Constantine), tandis que le reste a été réservé aux 15 autres laiteries relevant du secteur public et privé, a ajouté la même source.

Une quantité "record" de pas moins de 550.000 litres de lait pasteurisé a été réalisée par la laiterie publique Aurès relevant du groupe industriel de productions laitières "Giplait" pendant ce mois sacré, a révélé de son coté le président directeur général de cette unité, Ahmed El Amraoui.

"Cet aliment nutritif est disponible à travers tout le réseau de distribution des laiteries qui comprend six (6) wilayas de l'Est et du Sud- Est du pays", a-t-il assuré.

Des commerçants de la capitale des Aurès ont affirmé pour leur part que "le lait pasteurisé est disponible dans la wilaya de Batna depuis le début du mois de Ramadhan en cours et aucune perturbation dans la distribution n'a été enregistrée durant toute cette période".