Algérie: Pluviosité - Les fortes précipitations, pas un phénomène nouveau

Les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours à travers le pays n'est pas un phénomène nouveau, car des cas semblables ont été déjà enregistrés auparavant, a indiqué dimanche le directeur Centre climatologique national (CCN), Salah Sahabi Abed.

Contacté par l'APS, M. Sahabi a précisé, à ce propos, qu'"il s'agit d'un phénomène qui peut arriver", citant l'exemple de la wilaya de Béjaïa qui avait "enregistré 167 mm de précipitations en juillet 2002. Ce qui était exceptionnel", a-t-il rappelé.

Interrogé sur la persistance du temps pluvieux, alors que le printemps touche à sa fin, le directeur du CCN qui relève de l'Office national de la météorologie (ONM), a précisé qu'"une étude est en cours au sein de l'office" afin de déterminer les facteurs ayant influé sur cette météorologie.

Dans le même cadre, Houaria Benrekta, prévisionniste à l'ONM, a indiqué, récemment, que la situation météorologique qui a prévalu ces dernières semaines s'"explique par un flux Sud-Ouest chaud et humide vers le Nord du pays provoquant des pluies, parfois orageuses, sur les régions côtières. La même situation a été observée dans les régions intérieures, notamment les Hauts-Plateaux qui ont connu de fortes précipitations, ainsi que des chutes de grêle".

Elle a précisé que cette situation était "normale" et reflète "les caractéristiques météorologiques de la région méditerranéenne, connue par ses variabilités intra-annuelle et intra-saison, à l'exemple de la saison printanière de cette année qui a vu une période pluvieuse plus prolongée que d'habitude".

Ainsi, selon les prévisions de l'ONM, pour le mois de juin la pluie sera "normale sur les régions côtières, proches côtières Ouest et Centre, normale à légèrement au-dessus de la normale sur les régions intérieures Ouest, Centre et les hauts-plateaux Centre, et au-dessous de la normale sur les régions côtières, proches côtières intérieures et les hauts plateaux Est".

Concernant les températures, elles seront "normales à légèrement au-dessous de la normale sur les régions côtières, proches côtières, intérieures (Ouest, Centre et Est), les Hauts plateaux Centre et les Oasis (Biskra)", selon l'office.

Elles seront aussi "normales à légèrement au-dessus de la normale sur les régions des Hauts plateaux Ouest et Est, et légèrement au-dessus de la Normale sur le Sahara".

Pour le mois de juillet la pluie sera à la "normale sur l'ensemble des régions du pays", alors que les températures seront de "normales à légèrement au-dessous de la normale sur les régions côtières, proches côtières, intérieures (Ouest, Centre et Est) et les Hauts plateaux Centre, légèrement au-dessus de la normale sur les régions des hauts-plateaux Ouest et Est, et légèrement au-dessus de la normale sur le grand Sahara".

Il est à préciser que la situation "normale" signifie la condition qui se trouve proche de la moyenne statistique prise comme référence climatologique et appelée communément normale climatologique.