Algérie: Le président de la République décerne la médaille du mérite national à trois Artistes

La médaille du mérite national sera décernée a titre posthume à la regrettée Sonia, de son vrai nom Sakina Mekiou, femme de théâtre et comédienne décédée le 13 mai dernier à l'âge de 65 ans, en reconnaissance de son empreinte sur le théâtre algérien à travers les dizaines d'oeuvres et sa participation à la gestion de ce théâtre.

La médaille du mérite national est attribuée à la chanteuse Nouara (Zahia Hamizi) en reconnaissance de son apport à l'art algérien et à la chanson kabyle tout au long de sa carrière et pour sa contribution à la préservation du patrimoine algérien. Nouara est née à la Casbah d'Alger en 1945.

ALGER- Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika décerne la médaille du mérite national à trois (3) personnalités artistiques "ayant marqué le paysage culturel et artistique en Algérie et à l'étranger", a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Culture.

