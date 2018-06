Algérie: Paiement des frais du hadj - Appel aux retardataires à se rapprocher de la BA avant mercredi

Ainsi, le ministère appelle les citoyens détenteurs du livret de pèlerinage 2018 et accusant un retard dans le paiement des frais de pèlerinage, à "se rapprocher sans délai des agences de la Banque d'Algérie (BA) à travers tout le territoire national afin de s'acquitter des frais et déposer leurs dossiers au niveau des circonscriptions administratives et Daïras afin de compléter les procédures administratives relatives aux renseignements des livrets de hadj et la saisie des données pour l'obtention du visa avant cette date".

Rappelant les communiqués du 22 avril, 6 mai et du 15 mai derniers concernant l'opération de saisie des données des hadjis pour la demande de visa, fixée du 17 avril au 15 mai écoulés puis prolongée jusqu'à nouvel ordre, le ministère souligne dans une nouveau communiqué la nécessité de "procéder, d'ici le mercredi 6 juin 2018, dernier délai, au dépôt des dossiers au niveau des Daïras et circonscriptions administratives".

- Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a appelé lundi les citoyens retardataires dans le paiement des frais du Hadj 2018 à se rapprocher des agences de la Banque d'Algérie (BA) à travers le territoire national afin de s'acquitter des sommes dues et déposer leurs dossiers au niveau des circonscriptions administratives ou Daïras avant le mercredi prochain, dernier délai fixé à cette opération.

