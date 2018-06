Mali: Compagnie Malienne des Textiles - Nécessité d'un plan de sauvetage en vue

Pour rappel, la Compagnie Malienne des Textiles est le fruit de la coopération sino-malienne. Elle est un complexe textile intégré qui transforme la fibre de coton malien en divers produits finis comme les fils à tisser, les tissus imprimés FANCY et WAX, PERCALE, popeline, compresse, coton hydrophile. Elle a une capacité de transformation de 2.200 tonnes de coton fibre pour fabriquer 700 tonnes de fil à tisser, 10 millions de mètres de tissus imprimés, des articles d'emballage, de balles de coton et du coton hydrophile.

Face à ce situation, il revient aux plus hautes autorités d'engager des actions pour sauver, cette compagnie poumon de la ville de Ségou et qui était une fierté nationale.

Il faut regretter la situation financière de la COMATEX qui est au bord de la faillite. Jadis fleuron de l'industrie et même de l'économie malienne, Cette compagnie, croule aujourd'hui sous des dettes et le manque de liquidité financière pour acheter du coton et payer ses salariés. Ainsi, les ateliers de filature et de tissage ne fonctionnent pas normalement. Quant à la section blanchissement, elle opérait juste sur la confection des pagnes de certains événements, comme le 8 Mars, le 31 juillet, et autres.

