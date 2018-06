Mali: BNDA - La banque verte a injecté 450 milliards FCFA dans l'économie nationale en 2017

« Nous invitons plus de Maliens à venir ouvrir des comptes, à venir déposer l'argent au niveau de la BNDA parce que c'est avec cet argent que nous pouvons encore multiplier nos activités, nos efforts et nous déployer encore à l'intérieur de ce vaste territoire », a-t-il lancé.

Pour ce faire, le directeur général fait savoir que la BNDA continue à chercher les ressources. Il s'agit de la collecte des dépôts. Nous mettons l'accent sur cela parce que de plus en plus nous essayons d'aller vers les clients afin d'augmenter cette activité, qui est vraiment la principale activité bancaire.

« Il y a également des agriculteurs qui peuvent bénéficier de financement de tracteurs, de charrettes et d'autres animaux comme des ânes. Ensuite, vous avez des frais de repiquage... qui sont accordés aux producteurs et même des avances sur récolte pour des périodes de soudures. Donc, ce sont des appuis ou des financements multiformes qui sont accordés à tous les acteurs des maillons pour permettre le développement de l'agriculture », a- t-il expliqué.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.