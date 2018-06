Ile Maurice: Manifestation contre l'homosexualité - Qui est Javed Meetoo ?

Il voulait instaurer un État Islamique à Maurice. Mais si, il y a peu, Javed Meetoo, leader religieux, se faisait discret, il s'est, de nouveau, retrouvé sur le devant de la scène durant le week-end. Cela après avoir mené un rassemblement illégal contre la Marche des Fiertés, samedi. Toutefois, il n'y a pas qu'à Maurice que l'homme est considéré comme «dangereux»...

En novembre dernier, l'Associate Professor et directeur du programme de lutte contre le terrorisme et professeur agrégé au College of International Security Affairs de la National Defence University, David Ucko, a consacré un article sur le parcours de Javed Meetoo. Dans celui-ci, il détaille ses études à l'université d'Islamabad puis ses conférences en Afghanistan sous la direction des Talibans.

À Maurice, l'homme a fondé le mouvement, Abu Faaris, qui est lié à d'autres organisations radicales du pays. Le but : propager un islam radical. Ceci en ciblant les jeunes et les nouveaux convertis. «Meetoo est un adepte de l'interprétation stricte de l'islam par les Tahweed qui, tout comme l'idéologie de l'État islamique et d'Al-Qaïda, condamne les adhérents des autres sectes musulmanes comme des apostats. Il est un ardent défenseur pour mettre en œuvre la loi de la Charia à Maurice», peut-on lire dans l'article de David Ucko.

D'ailleurs, à plusieurs reprises, Javed Meetoo a fait parler de lui dans les médias locaux.