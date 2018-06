Tunisie: Préparatifs Mondial 2018 - Wahbi Khazri encore absent face à l'Espagne ?

Le doute semble aujourd'hui beaucoup persister sur l'état de santé de l'international tunisien Wahbi Khazri. Le milieu de terrain ou attaquant du Stade rennais, touché à une cuisse, n'a en effet plus rejoué depuis fin avril et a manqué les deux premiers matchs de préparation des Aigles de Carthage, dont celui de vendredi contre la Turquie (2-2).

Selon plusieurs médias tunisiens et étrangers, Wahbi Khazri devrait s'absenter du dernier duel amical que disputera la sélection tunisienne face à l'Espagne le 09 juin prochain en Russie. Le staff technique, conscient de l'importance de ce joueur dans son dispositif technique, ne voudrait prendre aucun risque. Wahbi Khazri ne serait par conséquent de retour que lors du premier match de la Coupe du Monde prévu le 18 juin prochain face à l'Angleterre. Le joueur du Stade Rennais n'a plus disputé de match officiel depuis le début du mois de mai à cause d'une blessure musculaire.

Le sélectionneur Nabil Maaloul a fait ses choix définitifs pour la Coupe du monde russe. Samedi, le patron des Aigles de Carthage a ainsi barré six noms de sa première liste de 29 joueurs. Wahbi Khazri, le leader de l'attaque tunisienne, fera partie du voyage, mais sa présence est escortée par un doute et une inquiétude sur son état de santé et de forme à moins de deux semaines du début du Mondial.