Madagascar: Crise malgache - Nomination d'un nouveau Premier ministre

L'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies sont au chevet de Madagascar depuis le début de la crise, sans jamais parvenir à la médiation nationale. Le ministre malgache de la Défense, Béni Xavier Rasolofonirina, a menacé, en fin de semaine dernière, de faire intervenir les forces de l'ordre si le gouvernement et l'opposition ne trouvaient pas rapidement une porte de sortie « dans les délais imposés par la Haute Cour constitutionnelle ».

L'autre grand défi, c'est l'organisation de l'élection présidentielle, prévue en novembre. Les exigences de la Haute cour de justice pourraient ramener la tenue de l'élection en saison sèche, c'est-à-dire entre mai et septembre. Et puis, Christian Ntsay doit bénéficier de l'onction de l'opposition. Une grande réunion est prévue aujourd'hui, place du 13-mai, au centre d'Antananarivo, haut lieu de la contestation.

Plusieurs défis attendent le nouveau Premier ministre de consensus, notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale, le 12 juin, reflétant les différentes mouvances représentées à l'Assemblée nationale. Or, le parti présidentiel et le Mapar, d'un côté, et l'opposition, de l'autre côté, revendiquent la majorité à la chambre basse, où de nombreux élus ont changé de camp depuis cinq ans. Mais le président du HVM, Rivo Rakotovao, parti au pouvoir, voudrait conserver les ministères régaliens, à savoir les Finances, l'Intérieur, la Défense, les Affaires étrangères.

La crise à Madagascar est marquée par une vague de manifestations quotidiennes organisées par l'opposition qui exige le départ du président Hery Rajaonarimampianina, accusé de « vouloir faire taire ses rivaux » à quelques mois des élections. Pour tenter de sortir de cette impasse, la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute instance juridique du pays, a exigé la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement d'union nationale.

«En tant qu'homme d'État, je ne vais pas me présenter comme un obstacle à la vie de la nation », a indiqué Olivier Mahafaly Solonandrasana, le Premier ministre sortant, avant sa rencontre avec le chef de l'Etat. « Je n'ai rien à regretter aujourd'hui et je peux partir la tête haute, pour les travaux accomplis pendant deux ans », a-t-il ajouté.

