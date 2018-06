Mali: L'OIF déterminée à poursuivre son appui pour la tenue de la présidentielle malienne

"Je suis particulièrement préoccupée par les récents évènements à Bamako. En cette période cruciale pour la consolidation de la paix et de la démocratie au Mali, j'appelle au nom de la Francophonie, toutes les parties prenantes à la plus grande retenue et les invite à éviter toute situation qui pourrait compromettre les acquis nécessaires à l'organisation et à la tenue d'élections inclusives, transparentes, démocratiques et apaisées", a déclaré Michaëlle Jean, citée par le communiqué.

De même encourage-t-elle les acteurs politiques et de la société civile "à prendre pour leur part toutes les mesures afin de préserver en toutes circonstances le caractère pacifique et légal de leurs revendications.

Selon le communiqué, la SG de l'OIF "encourage les autorités nationales dans le contexte d'état d'urgence en vigueur, à prendre les mesures appropriées en vue de garantir le respect et le plein exercice des droits et des libertés, y compris le droit de manifester pacifiquement".

Elle dit suivre "avec une attention particulière le processus électoral en cours au Mali, et déplore les violences qui ont marqué la manifestation des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile à Bamako, samedi 2 juin 2018".

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.