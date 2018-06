Niger: France-Niger - Les chefs des deux Etats évoquent la cooépération bilatérale

Les discussions entre les deux hautes personnalités ont également porté sur l'organisation d'élections présidentielle et législatives en Libye, l'unification de l'armée et du territoire de ce pays.

Lors de leur point de presse, il a été indiqué que quelques financements ont été collectés, en faveur de la force G5 Sahel, soit quatre cent vingt millions d'euros pour la première année. La suite reste encore floue. Le président nigérien n'a pas caché ses préoccupations quant à la pérennité du financement. Il a vanté la France, « qui a le mieux compris que la sécurité est un bien public mondial et que la sécurité des pays du Sahel dépendra aussi la sécurité de l'Europe et en particulier la sécurité de la France ».

Au cours d'une conférence de presse commune, Emmanuel Macron a insisté sur les fonds financiers. Il a exhorté les pays contributeurs au profit de la force conjointe du G5 Sahel à matérialiser leurs engagements, tout en assurant que « le chemin parcouru » par cette organisation régionale était « satisfaisant ». Si « le financement de l'Union européenne nous a permis de payer des primes et des équipements, nous devons accélérer sur les autres engagements qui avaient été pris à la fois en décembre à la Celle-Saint-Cloud et en février à la conférence de Bruxelles », en faveur de la force conjointe du G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie, Tchad), a poursuivi le chef de l'Etat français.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.