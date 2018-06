Egypte: Décès de l'ancien journaliste égyptien Ahmed Said fondateur de Sawt Al Arab

Le défunt avait affirmé que la retransmission par sa propre voix de la déclaration du 1er novembre 1954 sur les ondes de cette radio et l'envoi de la première cargaison d'armes destinées aux combattants algériens, étaient les faits les plus marquants dans sa vie professionnelle.

Ahmed Said, qui faisait, à travers Sawt Al Arabe l'écho des mouvements de libération dont le combat mené à l'époque par le Front de libération nationale (FLN) pour l'indépendance de l'Algérie, a marqué de son empreinte l'histoire de la presse égyptienne et arabe, en oeuvrant pour l'amélioration de l'exercice du métier et l'enrichissement des programmes destinés au public en Egypte et à travers le monde, notamment arabe.

