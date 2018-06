Algérie: La Roma ferait le forcing pour débaucher Yacine Brahimi

Il faudra donc lâcher un chèque d'au moins 30 M€ pour s'offrir le natif de Paris, auteur de 41 réalisations en 166 matches disputés sous le maillot portugais depuis son arrivée en 2014. Soit autant que lors du mercato estival 2017 qui n'avait pas vu d'offres suffisantes leur parvenir. Le quotidien sportif fait ensuite le point sur la situation du dossier. L'AS Roma semble actuellement être le courtisan le plus décidé à passer à l'action pour Yacine Brahimi. Pour autant, ce dernier privilégierait un départ en Premier League. Outre-Manche, Everton et Newcastle surveillent toujours de près la situation depuis plusieurs mois sans s'être jamais manifestés concrètement.

