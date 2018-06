Maroc: Préparatifs Mondial 2018 - L'analyse de Renard après la victoire face à la Slovaquie

Tenu en échec par l'Ukraine jeudi dernier, le Maroc monte en puissance. La formation dirigée par l'entraîneur français Hervé Renard s'est imposée 2-1 contre la Slovaquie ce lundi en match de préparation au Mondial 2018. Menés après un but du Slovaque Jan Gregus (59e), les Lions de l'Atlas ont scoré à deux reprises par l'intermédiaire d'Ayoub El Kaabi (64e) et de Younès Belhanda (74e).

A l'issue de sa victoire contre la Slovaquie, Hervé Renard a déclaré : « On a réussi à maintenir un niveau athlétique assez important malgré des séances difficiles. Les jambes sont forcément lourdes et on a essayé de gérer le temps de jeu de tout le monde et de nouveau faire 6 changements », a confié le technicien français. « J'aurai tenu le même discours si on n'avait pas gagné ce match, la victoire c'est bien mais, en quelque sorte, ce n'est pas le plus important car ça reste des matchs de préparation... On a eu plus frappes en première mi-temps avec Hakim Ziyech notamment mais on n'a pas réussi à cadrer ou à marquer », a ajouté le sélectionneur du Maroc avant que sa formation ne se fasse surprendre à la 59'. « On se retrouve un peu dos au mur mais on a gardé la même sérénité, avec nos qualités. Des joueurs sont entrés et ont été décisifs. Félicitations à Ayoub El Kaabi, c'est un « Renard » des surfaces. Il est encore là où il fallait, ça ne se travaille pas beaucoup, c'est un don que certains ont », a souligné Hervé sur son Renard qui a débloqué la situation en égalisant de la tête sur un corner de l'excellent Ziyech quelques minutes avant le très joli but de Younes Belhanda auteur d'un excellent match contre la Slovaquie.

Avant d'affronter l'Iran, l'Espagne et le Portugal au premier tour du Mondial 2018, les Marocains affronteront l'Estonie pour leur troisième match de préparation vendredi.