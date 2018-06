Angola: Le ministre du Travail met en évidence les politiques exécutives

Luanda — Les politiques de l'Exécutif pour la valorisation de la main-d'oeuvre qualifiée dans la reconstruction et le développement de l'Angola ont été soulignées mardi, à Genève, en Suisse, par le ministre de l'Administration Publique, Travail et Sécurité sociale, Jesus Maiato.

Dans son discours à la 107e Conférence internationale du Travail (CIT), le ministre angolais a souligné que l'État angolais était devenu l'un des primats du développement, pariant sur les aspects les plus variés de l'homme et définissant des politiques visant à promouvoir les structures de formation afin de créer et de valoriser la main-d'œuvre qualifiée pour la reconstruction et le développement.

Le gouvernant angolais a souligné que l'approche du travail décent était étroitement liée à l'un des piliers du développement de l'Exécutif, qui vise à stimuler et valoriser le capital humain.

La promotion de l'emploi qualifié et rémunéré, à travers la promotion des secteurs de l'agriculture, de l'industrie et d'autres secteurs pour la diversification de l'économie.

Jésus Maiato a souligné que l'approbation du PDN 2018-2022 (Plan national de développement) et le Programme d'appui à la production, diversification des exportations et substitution des importations (PRODESI), auront un impact significatif sur la formation du capital humain, ainsi que dans la création de nouveaux emplois, contribuant ainsi à la stabilité macroéconomique de l'Angola.

Le gouvernant prévoit de maintenir des réunions bilatérales avec ses homologues du Portugal, du Brésil et du Cap-Vert, ainsi qu'avec le directeur général de l'Organisation internationale du Travail, Guy Ryder.

La 107e session de la Conférence internationale du Travail (CIT), qui a pour thème «Construire l'avenir avec un travail décent», a débuté le 28 mai et se termine le 8 juin.

La Conférence internationale du travail est le plus haut organe de décision de l'OIT, et se réunit chaque année, les 187 délégations tripartites des Etats membres de l'Organisation, ainsi des observateurs et d'autres acteurs internationaux, afin d'examiner un certain nombre de sujets liés au monde du travail, programmés par le Conseil d'administration de l'OIT.

Au cours de cette session, il est prévu pour le 7 juin, le «Sommet mondial sur le travail», un événement de haut niveau qui abordera les questions liées au «travail décent pour la paix et la résilience».

L'Angola s'est fait représenter par une délégation dirigée par le Ministre de l'Administration Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, l'Ambassadrice Margarida Izata, représentante permanente de l'Angola auprès des Bureaux des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève, ainsi que des diplomates de la Mission Permanente.