Angola: Le registre électoral doit être adapté aux élections locales

Luanda — Le registre électoral doit être adapté à la réalité des élections municipales, afin de garantir uniquement la participation des citoyens résidant dans une municipalité déterminée.

C'est ce qu'a informé le secrétaire d'État à la Réforme de l'État, Márcio de Jesus Lopes Daniel, en faisant valoir que la base de données actuelle soulève des défis, en ce qui concerne la question de la résidence effective des citoyens.

Selon Márcio Daniel, il est nécessaire de s'assurer que dans les élections municipales, seuls les citoyens résidents dans une municipalité donnée votent.

Il a dit qu'en termes d'élections générales, le critère de participation est d'être inscrit dans la base de données des électeurs, mais pour les élections municipales il y a un nouvel élément, notamment la résidence.

En ce sens, il a indiqué qu'actuellement, il était utilisé la méthode déclarative, dans laquelle le citoyen informe le lieu de résidence.

Pour les élections municipales, a-t-il affirmé, nous devrons nous assurer que seuls ceux qui résident dans le district territorial votent.

Le gouvernant a ajouté que les défis auxquels sont confrontées le siège du registre électoral, passent par la mise en œuvre effective de deux instruments juridiques adoptés en 2016, notamment la loi de toponymie, qui est une indication des lieux, et la loi de la communication et fixation de changement de résidences.

"Nous avons un point de départ, qui est la base de données existante. Ce qui sera nécessaire, c'est mettre à jour la résidence (...) ", a-t-il ajouté.

Le 22 mai, l'UNITA, le plus grand parti de l'opposition en Angola, a suggéré de tenir un registre spécifique des citoyens pour rendre les élections locales plus libres, équitables et transparentes.

Lundi, la proposition de l'Exécutif angolais sur les élections municipales a été présentée à la Commission électorale nationale (CNE), dans le cadre de la consultation publique menée par le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Réforme de l'Etat.

La cérémonie de présentation a été présidée par le président du CNE André da Silva Neto et le ministre de l'Administration du territoire et de la Réforme de l'État, Adão de Almeida, dans le but de recueillir des contributions pour enrichir ladite proposition.