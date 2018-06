Angola: L'ANDA avec un financement pour créer des micro-entreprises

L'Association nationale des personnes handicapées d'Angola est une institution d'utilité publique, vouée à veiller sur les personnes inadaptables qui méritent une attention particulière, une surveillance efficace dans les domaines de la formation académique et technico-professionnelle, remise de moyens de travail et l'ouverture de micro-entreprises pour leur auto-assistance.

Il a indiqué que l'année prochaine, seront assistés cinq mille et en 2020, six mille personnes handicapées.

Se confiant à l'Angop, Silva Lopes Etiambulo a dit que cette valeur, provenant de l'accord récemment signé entre le Ministère de l'Administration Publique, Emploi et Sécurité Sociale (MAPTSS) et l'ANDA couvrira dans une première phase, cette même année, 2.490 mutilés de guerre.

Luanda — L'Association nationale des personnes handicapées de l'Angola (ANDA) est disponible pour soutenir les mutilés de guerre au cours de la période de quatre ans 2018-2021 avec environ 45 millions de kwanzas pour la formation technique et professionnelle, des kits et l'ouverture de micro-entreprises, a affirmé mardi, le président de l'organisation.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.