Togo: En toute propriété

Le texte, adopté à l'unanimité, vise aussi à promouvoir la paix sociale et à rendre les choses plus claires pour les investisseurs étrangers.

Le nouveau code foncier redéfinit le cadre institutionnel et normatif du dialogue foncier ou de la démocratie foncière propose une série d'innovations dont la création d'un guichet unique du foncier, un lien, direct entre les services techniques et la population à la base, l'existence d'une responsabilité (civile et/ou pénale) de tous les acteurs fonciers;

Les députés ont adopté mardi le nouveau code foncier. Le texte se veut 'cohérent et pertinent' vise à lutter contre la spéculation foncière et corriger les incohérences héritées d'un système obsolète avec les cas de double ou de triple ventes.

