Burkina Faso: Journée mondiale de l'eau

Dans le cadre du projet de « Renforcement et pérennisation de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement des communes de Dapélogo et de Pabré », la Croix-Rouge burkinabè (CRB), en partenariat avec celle luxembourgeoise, a commémoré en différé, le jeudi 31 mai 2018 dans la commune de Dapélogo, province de l'Oubritenga, la journée mondiale de l'eau.

Cette commémoration a consisté en une marche des élèves et enseignants de l'école primaire « B » de Dapélogo pour dénoncer le problème de l'eau potable, une simulation de lavage des mains par des élèves et de sketchs sur l'importance de l'eau. Il a été également question de remise d'attestations aux enseignants ayant suivi avec leurs élèves une formation aux bonnes pratiques en matière d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement.

La célébration a été aussi axée sur le slogan : « L'eau, préalable à l'hygiène et à l'assainissement : une école, un forage ». Pour le président de la CRB, Denis Bakyono, l'eau est une ressource si précieuse qu'il est impératif de se mobiliser pour assurer sa préservation. « C'est un engagement solidaire pour les générations actuelles et futures », a-t-il ajouté.

Le président de la CRB a mis l'occasion à profit pour dresser le bilan de la réalisation faite dans ladite commune. Selon lui, sa structure et ses partenaires ont réalisé, entre 2013 et 2016, 7 Systèmes d'adduction d'eau potable simplifiée (AEPS), 22 Bornes fontaines (BF), 23 pompes à Motricité humaine neuves (PMH-Neuves), 32 pompes à Motricité humaine réhabilités (PMH-Réhabilitées), 1000 latrines familiales et 1 service technique municipal-assainissement.

Plusieurs actions, a-t-il poursuivi, ont été aussi menées dans la commune de Dapélogo, notamment la formation des acteurs du système de gestion des ouvrages hydrauliques et d'assainissement, l'organisation de campagnes de sensibilisation sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Le maire de Dapélogo, Tasséré Soré, a traduit toute sa reconnaissance à l'endroit de la CRB et ses partenaires.