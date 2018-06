Burkina Faso: Semaine nationale des sports, des arts et de la culture des Universités

Le Centre national des œuvres universitaires, (CENOU), organise du 6 au 10 juin, à Bobo-Dioulasso, la deuxième édition de la Semaine nationale de sports, des arts et de la culture des Universités. L'objectif est la détection des talents selon le directeur général, Mahamado Yaoliré.

L'une des missions du Centre national des œuvres universitaires, c'est d'agir pour la promotion des arts, de la culture et du sport dans les universités du Burkina Faso.

C'est dans ce cadre que l'institution dirigée par le Dr Mahamado Yaoliré organise du 6 au 10 juin à Bobo-Dioulasso, la semaine nationale des arts et de la culture des universités publiques et privées. Pour le directeur général du CENOU, l'objectif premier est de susciter la créativité au sein des étudiants.

Aussi, c'est une occasion pour le centre de détecter des talents dans le domaine du sport et de la culture afin de pouvoir les suivre et les accompagner. En ce qui concerne cette semaine, l'essentiel des activités va se dérouler du côté de la cité belle ville de Bobo-Dioulasso et sera couplée avec la coupe en football du directeur général du CENOU.

Pour cette compétition, les phases éliminatoires ont eu lieu, et il reste les demi-finales et la finale à Bobo Dioulasso à disputer entre l'Université Ouaga1, l'ISSDH, l'Université de Ouahigouya et ESCO-IGES. Le premier prix est composé d'une somme de 750 mille francs, un trophée et des gadgets.

Le thème de cette présente édition est, « La promotion des expressions culturelles et artistiques dans nos universités ». L'objectif principal selon le promoteur, est de donner un déclic, et d'inviter les responsables des universités à accorder une importance particulière à la culture et au sport. En guise de récompense dans les autres disciplines, des lots d'une valeur allant de 50 mille à 250 millons sont prévus pour récompenser les 3 premiers.

La première édition de la Semaine nationale des sports, des arts et de la cultures a eu lieu en 2013. Cependant, le directeur général du CENOU promet l'organiser annuellement et de façon tournante dans les 6 régions universitaires que compte le Burkina.