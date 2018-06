Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Opérationnaliser la réserve régionale de la sécurité alimentaire

Les experts et le comité technique ministériel spécialisé agriculture de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) sont réunis à Ouagadougou, du 4 au 6 juin 2018, pour réfléchir sur la mise en œuvre de la Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA).

Echanger et proposer des solutions pour faire face aux crises alimentaires et nutritionnelles dans l'espace CEDEAO et au Sahel. Tel est l'objectif de la réunion des experts et du comité technique ministériel spécialisé agriculture qui se tient du 4 au 6 juin 2018 à Ouagadougou sur la mise en œuvre de la Réserve régionale de la sécurité alimentaire (RRSA).

Selon le représentant du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques du Burkina Faso, Pierre Emmanuel Ouédraogo, cette session vient à point nommé au regard du déficit céréalier que connaissent les pays-membres de la CEDEAO.

Il a fait savoir que le Burkina Faso reste engagé à accompagner le processus d'opérationnalisation de la RRSA en témoigne son implication dans l'entreposage dans les magasins de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité (SONAGESS) de 5297 tonnes (t) de céréales à Dédougou.

Rappelant qu'au pays des Hommes intègres, la crise céréalière est due aux chenilles lésionnaires et aux oiseaux granivores, il a indiqué que l'Etat a pris des dispositions entrant dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES). « Il s'agit entre autres des stocks de 50 mille t de riz et 122 mille t en réserve stratégique.

Nous envisageons un transfert monétaire à plus de 800 mille personnes vulnérables et l'attribution de semences améliorées de qualité et d'intrants», a-t-il affirmé. Le commissaire chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO, Sékou Sangaré, a souligné que des baisses de productions ont été enregistrées en Gambie, au Burkina Faso, en Guinée Bissau et au Sahel.

« Au Cap vert, aucune production de céréales n'a été enregistrée en raison de l'absence totale des pluies », a-t-il déploré. Et M. Sangaré d'ajouter que si des réponses immédiates et appropriées ne sont pas apportées, le nombre de personnes qui pourrait nécessiter une assistance alimentaire passerait à 9,1 millions dans l'espace CEDEAO.

Pour lui, il est impératif de fixer le cadre institutionnel et juridique de la RRSA qui combine un stock physique et une réserve financière et définir ses mécanismes de mobilisation. Quant à la représentante du ministre togolais en charge de l'agriculture, Hélène Bali, elle a signifié que la rencontre des experts est à saluer.

Avant d'ajouter qu'il est primordial de rendre opérationnel le fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation. « Il doit permettre le développement du secteur agricole et le financement des opérations de la réserve », a-t-elle affirmé.