Burkina Faso: Don de Charles Kaboré à l'hôpital Sourou Sanou

Je me dois de dire toute ma reconnaissance à ces structures à but humanitaire, BIP, BUT mais également au Maire de Coye la forêt qui ont participé à mes efforts pour rassembler ce matériel que nous offrons à l'hôpital Sorou Sanou ».

Charles Kaboré et son épouse s'étaient contentés de remettre la liste du matériel estimé à plus de 35 millions de francs CFA. Selon Athanase, Millogo, l'homme par qui le contact a été établi avec le joueur pour accoucher du don, son service (neurologie) souffrait d'un manque crucial de matériel.

L'international footballeur burkinabè, Charles Kaboré, a laissé parler son cœur à l'hôpital Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso. Le capitaine des Etalons a équipé, le service de neurologie du centre hospitalier, de lits simples et de lits médicalisés, de chaises et fauteuils de bureau, de fauteuils roulants, de postes téléviseurs, de micro-ondes, de kit médical (seringues, perfuseurs, sondes... ), de béquilles.

