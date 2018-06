Burkina Faso: Apprendre la culture nippone pour faciliter les échanges

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Rosine Coulibaly et le consortium de Banques… Plus »

« La connaissance de la langue est un atout majeur pour qui veut aller étudier ou travailler au Japon. C'est dans cette perspective que nous voulons donner la possibilité aux gens d'apprendre la langue et la culture japonaises afin de mieux réussir leur séjour et de saisir les opportunités qui leur seront offertes », a déclaré le directeur de Japon Faso Tour, Jean Pierre Guigueman.

Zéphirin Tapsoba, un stagiaire, s'est dit satisfait puisqu'il peut à présent écrire et parler en japonais. Le projet s'inscrit dans la dynamique de la mise en place d'une agence dénommée « Accès Japon-Burkina », fruit de la collaboration entre Japon Faso Tour et son partenaire nippon Inbound Japon.

Deux structures soucieuses de favoriser les échanges entre le Burkina Faso et le Japon, à savoir l'Association Faso-Japon Solidarité (AFAJAPS) et Japon Faso Tour, ont initié une session de formation en langue et culture japonaises.

