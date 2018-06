Togo: Accompagner le développement du commerce électronique

Avant de se lancer, les acteurs du secteur privé devront prendre en compte un certain nombre de paramètres essentiel comme l'étroitesse du marché togolais - qui incite à un regroupement régional - des infrastructures logistiques performantes, l'appui de partenaires comme la Poste et des accords avec les établissements bancaires et les opérateurs télécoms pour les paiements.

Ni Amazon, ni Alibaba ne sont présents au Togo. Un jour peut-être. Une chose est sûre, le commerce électronique (e-commerce et m-commerce) se développe dans le pays à la faveur du développement d'internet, du 3G et de l'ADSL.

