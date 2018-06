Angola: Le pays enregistre plus d'un million de cas de paludisme en six mois

Luanda — Les taux de paludisme dans la première moitié de l'année en Angola indiquent un million 527 mille 238 cas, qui ont causé 3.853 décès, ce qui dépasse les chiffres de 2016 lorsque l'épidémie de fièvre jaune a été enregistrée avec un million 392 mille 51 cas.

Pour cette raison, comme en 2016, les autorités sanitaires angolaises qualifient 2018 d'année épidémiologique. Les provinces de Cuanza Norte, Bengo et Huambo ont été les plus endémiques.

Ces données ont été fournies par le secrétaire d'Etat de la Santé, José Vieira Dias da Cunha, quand il présentait le thème « Le paludisme en Angola dans le contexte actuel: Stratégies » au cours de la réunion méthodologique sur le paludisme, qui a compté sur la participation de plus de 300 techniciens provenant des 17 provinces de l'Angola. Au cours de la rencontre, tenue à l'Ecole Nationale d'Administration (ENAD), des techniciens seront formés de façon à garantir un accès universel à la prévention, avec des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée et à aborder le diagnostic et le traitement du paludisme de manière uniformisée chez les adultes, enfants, femmes enceintes et groupes socialement défavorisés. La rencontre servira également à souligner comment renforcer les interventions anti-vectorielles dans les municipalités et assurer l'amélioration de l'assainissement de base dans la province, basée sur une approche multisectorielle.

Assurer des kits pour le traitement du paludisme simple et grave dans les établissements de santé et transformer la surveillance en une intervention essentielle sont d'autres objectifs préconisés. En mai, le gouvernement de Luanda, en coordination avec le ministère de la Santé avait lancé le Plan d'urgence pour la lutte contre le paludisme afin de réduire la morbidité et la mortalité du paludisme, le contact entre le vecteur porteur de la maladie et les humains, et le nombre de vecteurs qui atteignent la phase infectante. Atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, réduire le fardeau du paludisme à 90 pour cents d'ici à 2013, en plaçant l'Angola dans la liste des pays avec des résultats positifs dans la lutte contre le paludisme et réduire l'absentéisme dans la province de Luanda, sont contenus dans les objectifs du plan.