Angola: La construction du nouveau pont Luanda / Bengo considérée comme urgente

Luanda — La construction d'un nouveau pont plus robuste et avec une grande capacité pour la liaison routière entre Luanda / Bengo, a été considérée comme urgente mardi, à Luanda, par le ministre de la Construction et des Travaux publics, Manuel Tavares de Almeida.

Le ministre parlait en marge de la visite d'évaluation de la commission multisectorielle pour la mise en œuvre du projet de transformation de l'ancien bâtiment de l'Assemblée nationale en Palais de la musique et du Théâtre et de réaménagement des installations de Torrada, de Teatro Avenida et du Ciné National, coordonné par la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

Selon le gouvernant, cette annonce de la construction du nouveau pont dans cette région s'impose en raison du risque d'effondrement et du mauvais état de conservation du vieux, ce qui entrave le normal fonctionnement routier dans la région.

Il a dit que le pont a été construit en 1968, dimensionné pour la capacité et le support de l'époque, mais qu'aujourd'hui, en raison du poids des véhicules et du manque d'entretien, il a fini par briser certains piliers du pont.

Le responsable a souligné que pour minimiser les difficultés actuelles dans le trafic routier, il a été autorisé, en dépit des risques de l'utilisation de l'une des voies du pont, car l'autre où a eu lieu l'incident est interrompue, ce qui est à la base de la contrainte dans l'actuelle circulation routière.

Sur la visite, Manuel Tavares de Almeida a dit qu'il sera établi un calendrier qui fixe toutes les tâches que la Commission développera dans les 180 jours, qui, une fois cette période passée, il sera en discussion les coûts des projets de restauration de ces bâtiments.

Il a ajouté que Torrada est plus dégradée, un espace assez considérable pour être utilisé pour les loisirs et que son environnement fera également partie de ce projet de réhabilitation et éventuellement de requalification.

Le gouvernant a expliqué que Teatro Avenida est un projet qui a déjà un bâtiment de 20 étages et qui a été interrompu, dont le dossier sera repris, analysé et résolu dans un forum qui lui est propre.

Pour l'ancien bâtiment de l'Assemblée nationale, seront faits des travaux de modification de la fonctionnalité du même en termes de façade et d'utilisation de l'espace intérieur, afin de l'adapter à un usage de théâtre et de musique.