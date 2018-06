Angola: Evaluation de l'état des infrastructures culturelles à Luanda

Luanda — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, et celui de la Construction et des Travaux publics, Manuel Tavares de Almeida, ont évalué mardi l'état des anciens bâtiments de l'Assemblée nationale, de "Tourada", de "Teatro Avenida" et du Cinéma national.

La requalification de ces infrastructures culturelles fait partie du programme de promotion et de valorisation de la culture nationale mis en place par l'exécutif angolais, afin d'offre à la population d'espaces de loisirs et de culture de qualité requise en termes de modernité.

En tant que de coordinateurs de la commission multisectorielle pour la mise en œuvre du projet de transformation de l'ancien bâtiment de l'Assemblée nationale en Palais de la Musique et du Théâtre, et de la requalification de "Tourada", de Teatro Avenida et de Cinéma National, les deux ministres ont recueilli des données évaluatives pour rédiger un rapport qui sera soumis au Chef de l'Etat.

La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, coordinatrice de la commission, a déclaré à la presse, à la fin de l'excursion, qu'elle souhaitait avant tout réunir les éléments nécessaires à la préparation d'une proposition technique de requalification et d'utilisation desdites infrastructures pour les transformer, à l'avenir, en centres culturels, de loisirs et de formation artistique à mettre à la disposition du public (... ).