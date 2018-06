Angola: Primeiro d'Agosto mène la phase aller du championnat national

Luanda — La phase-aller du championnat national de football sénior masculin de la première division, qui s'est achevée dimanche, a été menée par Primeiro de Agosto qui totalisé 31 points, suivi par Petro de Luanda, avec 27 points.

Ce tour, de 15 journées, a été marqué par le retrait de l'équipe de JGM de Huambo, pour des raisons financières, la montée en D1 des formations de Desportivo de Huíla et d'Académica de Lobito, qui occupent, étonnamment, les quatrième et cinquième positions, respectivement avec 21 et 20 points, derrière l'Interclube, troisième, avec 26 points.

Les dernières places du classement (14e et 15e) sont occupées, respectivement, par Recreativo de Caála et Domant de Bengo, avec 12 et 11 points.

La phase retour du championnat national de football démarre le week-end prochain.

Voici les matchs de la 16e journée (première de la phase retour) :

Interclube-Desportivo de Huíla

Sagrada Esperança-Domant de Bengo

Cuando Cubango FC-Petro de Luanda

Progresso de Sambizanga-1º de Agosto

1º de Maio de Benguela-Recreativo de Libolo

Académica de Lobito-Sporting de Cabinda

Kabuscorp de Palanca-Recreativo de Caála

Repos pour le FC Bravos de Maquis.