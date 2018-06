Ile Maurice: Smart City à Côte-d'Or - La sélection des promoteurs en cours

En attendant le choix définitif des promoteurs, Landscope est dans l'attente de l'exercice budgétaire 2018- 2019 afin de finaliser la nouvelle orientation stratégique de l'institution. Les consultants de la firme réunionnaise Verso qui ont soumis un rapport faisant un survol de la situation à Landscope vont d'ailleurs faire une présentation au conseil d'administration, le 16 juin, lors d'une journée dite Strategy retreat. Ils ont la charge d'identifier les lacunes en termes de compétences et de structures et devront remettre un rapport d'ici septembre.

Dans les milieux concer- nés, on évoque un bail à construction, spécifiant des obligations de résultats et un programme de construction rigide et bien établi que le promoteur doit absolument respecter. En cas de non-conformité à ce bail à construction, le contrat sera automatiquement résilié. À titre indicatif, le prix d'un arpent à Côte-d'Or est évalué actuellement à Rs 20 millions.

Les autorités veulent évi- ter les erreurs commises à Ébène et à Riche-Terre. «Nous ne voulons pas que ces projets soient éparpillés sur les 2 000 arpents. La distribution de quelque 200 parts se fera en fonction des plans élaborés. Une fois le calendrier de construction défini, des tranches de terrains sont libérés. À Landscope, on parle d'une stratégie de saucissonnage. Les terrains seront loués à bail au prix du marché», indique Gérard Sanspeur.

