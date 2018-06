Afrique de l'Est: CECAFA Kagame Cup 2018 - Le décor planté

Et le groupe B renferme Rayon Sports du Rwanda, Gor Mahia du Kenya, Lydia Ludic du Burundi et Ports de Djhibouti.

On retrouvera ainsi Yanga et Simba pour un choc 100% tanzanien et Dakadaha de Somalie.

Les organisateurs de la Cecafa Kagame Cup, le tournoi des clubs champions de la Zone Est du continent, ont effectué mardi le tirage au sort de l'édition 2018. Le groupe C est très relevé avec notamment les deux meilleurs clubs tanzaniens, Saint George d'Ethiopie et une formation somalienne.

