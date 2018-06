Tunisie: Mondial 2018 - Tunisie - « On veut imposer notre jeu », prévient Nabil Maâloul

Près de 1.910 migrants tunisiens sont arrivés en Italie, entre le 1er janvier et le 30 avril 2018, dont 39… Plus »

Il voit bien les Diables terminer en tête. « Le tirage aurait pu être plus facile, mais l'Angleterre n'est plus l'Angleterre d'avant. Le rôle de favori de la Belgique n'est pas à discuter par contre. Si la logique est respectée, vous terminerez en tête du groupe. Il n'y a pas photo, la différence est grande. Avec De Bruyne, vous avez le meilleur médian au monde. »

Les Tunisiens visent la seconde place dans notre poule. « La cinquième participation à une Coupe du Monde sera la bonne, sourit-il. Tout le peuple espère qu'on passe en huitièmes. A nous de répondre aux attentes. Vous vous rappelez de la prestation de l'Algérie en 2014 au Brésil? Ils ont terminé deuxième de leur poule et ne sont tombés qu'en prolongations contre l'Allemagne. On veut réaliser un tel parcours. »

La Tunisie voudra le ballon. « Peut-être pas partout et tout le temps, mais on veut imposer notre jeu. On veut prendre des points dans chaque match. Et personne n'est jamais devenu champion du monde en laissant l'adversaire faire le jeu.»

