Togo: La Coalition des 14 récuse les Circuits de Boukpessi et maintient ses itinéraires

Entre autres recommandations, ont retient que « le gouvernement déplore une fois encore la persistance de cette volonté de la coalition de violer les mesures prises par le facilitateur, en prévoyant de manifester à nouveau, pour les questions qui sont en cours de discussion au sein du dialogue inter-togolais » et qu'en ce qui concerne les itinéraires, pour ce qui est de Lomé, que « pour les raisons de risque de troubles graves à l'ordre public qui vous ont été communiquées au cours des différents rencontres et courriers, les itinéraires anciennement utilisés par la coalition pour ses marches depuis le 19 Août 2017 ne sont pas acceptés » et qu' « en conséquence, pour les marches objet de votre lettre référencée », il recommande les itinéraires ci-après en application de l'article 12 de la loi 0 2011-010 du 16 mai 2011, fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques publiques ».

Aussi, soutient la C14, c'est « se fondant sur une interprétation tendancieuse et volontairement erronée d'un souhait émis par le facilitateur de voir la Coalition suspendre les manifestations pour donner une chance au dialogue censé durer dix jours, que le gouvernement, après avoir échoué à interdire ouvertement les manifestations pacifiques de l'opposition, a cru devoir en modifier unilatéralement les itinéraires en violation de la Constitution et la loi sur la liberté de manifestation ».

Et bien, fort malheureusement tous les ingrédients semblent être réunis pour aller à cette guerre d'itinéraires que les deux parties nous ont servi surtout ces dernières semaines et ce, depuis le début des discussions du dialogue intertogolais en Février dernier.

Dans un précédent article intitulé « la guerre des itinéraires aura bel et bien lieu », nous vous avertissions de ce que gouvernement et la Coalition des 14 partis de l'opposition ne sont pas prêts à s'accorder sur les itinéraires de la série de marche qu'organise cette dernière durant trois jours de cette semaine.

