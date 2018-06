Sénégal: Jugement en appel de l'affaire de la caisse d'avance - Khalifa Sall engage l'avant dernière étape de sa candidature

Photo: sudonline

Khalifa Sall au Tribunal

En effet, c'est en ce jour du mardi 5 juin que la Cour d'appel du tribunal de grande instance hors classe de Dakar va se pencher sur les appels interjetés par les avocats de la défense et ceux de l'Etat du Sénégal pour respectivement tenter de casser le jugement rendu en première instance, le 30 mars dernier, concernant cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.

Saisie aussi bien par les avocats de la défense que par les avocats de l'Etat, cette instance de second degré qui sera dirigée, en son audience de ce jour, par le premier président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, alors que le Parquet sera représenté par le procureur général, Lassana Diaby, est donc appelée à confirmer ou infirmer la condamnation du député Khalifa Sall.

Cette audience est donc d'une grande importance pour l'édile de la capitale et ses codétenus. Cependant, il faut dire que du côté des partisans de Khalifa Sall, l'on ne cache son inquiétude quant à l'issue de ce nouveau jugement.

Le conseiller politique du maire de Dakar, Moussa Taye, n'a pas ainsi caché sa crainte au sujet d'une possible manipulation de la justice par l'Exécutif afin de vider cette affaire le plus rapidement possible.

Lors d'une sortie médiatique, Moussa Taye a notamment dénoncé la coïncidence troublante entre l'annonce de la date du 5 juin pour le jugement en appel et la publication de la résolution signée par des militants socialistes venus des 45 représentants visant à faire de Khalifa Sall leur candidat du Parti socialiste à la prochaine élection présidentielle.

Il faut dire que cette sortie du Conseil politique du député-maire de Dakar renseigne sur le climat tendu qui entoure le dossier Khalifa Sall en cette veille de la présidentielle.

Pour cause, on a l'impression que les deux parties (Etat et Khalifa Sall et ses partisans) semblent inscrites dans une sorte de course contre le temps, en perspective de la date du 25 janvier prochain arrêtée pour la publication de la liste des candidats à la présidentielle par le Conseil constitutionnel.

Du côté du député-maire de Dakar et ses partisans, on semble vouloir faire trainer les choses afin de faire gagner du temps au maire de Dakar dont la candidature est déjà annoncée par ses partisans. Pendant ce temps chez les avocats de l'Etat, on semble être dans une dynamique de vider cette affaire le plus rapidement possible.